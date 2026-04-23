Bébés bouquineurs Campbon
Bébés bouquineurs Campbon samedi 23 mai 2026.
Campbon
Bébés bouquineurs
Médiathèque Campbon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Lectures, comptines et jeux de doigts pour les 0-3 ans, autour d’un tapis de lecture mettant en scène le livre Le Machin .
Sur inscription .
Médiathèque Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 01 83 10 mediatheque.campbon@estuaire-sillon.fr
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English :
L’événement Bébés bouquineurs Campbon a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay