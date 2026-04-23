Campbon

Bébés bouquineurs

Médiathèque Campbon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Lectures, comptines et jeux de doigts pour les 0-3 ans, autour d’un tapis de lecture mettant en scène le livre Le Machin .

Sur inscription .

Médiathèque Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 01 83 10 mediatheque.campbon@estuaire-sillon.fr

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English :

L’événement Bébés bouquineurs Campbon a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay