Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bébés bouquineurs Campbon

Bébés bouquineurs Campbon samedi 23 mai 2026.

Adresse : Médiathèque

Ville : 44750 Campbon

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Campbon

Bébés bouquineurs

Médiathèque Campbon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Lectures, comptines et jeux de doigts pour les 0-3 ans, autour d’un tapis de lecture mettant en scène le livre Le Machin .

Sur inscription   .

Médiathèque Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 01 83 10  mediatheque.campbon@estuaire-sillon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bébés bouquineurs Campbon a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay

À voir aussi à Campbon (Loire-Atlantique)