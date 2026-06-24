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Bébés lecteurs Médiathèque du Grand Chêne Arzano

Bébés lecteurs Médiathèque du Grand Chêne Arzano jeudi 9 juillet 2026.

Lieu
Médiathèque du Grand Chêne
Adresse
1 Place du Grand Chêne
Ville
29300 Arzano
Département
Finistère
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
10:15:00
Tarif

Arzano

Bébés lecteurs

Médiathèque du Grand Chêne 1 Place du Grand Chêne Arzano Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:15:00
fin : 2026-07-09 10:50:00

Date(s) :
2026-07-09

Lectures d’albums, comptines, éveil musical pour les enfants de 0 à 3 ans.
Sur inscription par mail ou téléphone.   .

Médiathèque du Grand Chêne 1 Place du Grand Chêne Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 6 72 53 09 94 

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English :

L’événement Bébés lecteurs Arzano a été mis à jour le 2026-06-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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