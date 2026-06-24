Bébés lecteurs Médiathèque du Grand Chêne Arzano

Arzano

Bébés lecteurs

Médiathèque du Grand Chêne 1 Place du Grand Chêne Arzano Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:15:00

fin : 2026-07-09 10:50:00

Date(s) :

2026-07-09

Lectures d’albums, comptines, éveil musical pour les enfants de 0 à 3 ans.

Sur inscription par mail ou téléphone. .

Médiathèque du Grand Chêne 1 Place du Grand Chêne Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 6 72 53 09 94

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English :

L’événement Bébés lecteurs Arzano a été mis à jour le 2026-06-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS