Bébés lecteurs Médiathèque du Grand Chêne Arzano
Bébés lecteurs Médiathèque du Grand Chêne Arzano jeudi 9 juillet 2026.
Arzano
Bébés lecteurs
Médiathèque du Grand Chêne 1 Place du Grand Chêne Arzano Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:15:00
fin : 2026-07-09 10:50:00
Date(s) :
2026-07-09
Lectures d’albums, comptines, éveil musical pour les enfants de 0 à 3 ans.
Sur inscription par mail ou téléphone. .
Médiathèque du Grand Chêne 1 Place du Grand Chêne Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 6 72 53 09 94
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English :
L’événement Bébés lecteurs Arzano a été mis à jour le 2026-06-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS