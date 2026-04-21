Arzano

À la (re)découverte du Scorff Marche exploratoire et partage de savoirs autour du Scorff

Lieu-dit Moulin du Roch Arzano Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 10:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

10ème étape Arzano (Facile) Boucle de 6 km 2h30

RDV parking du Moulin du Roc’h (co-voiturage jusqu’au point de départ de la marche)

Parcours De Pont Kerlo jusqu’au Moulin du Roch.

Thématique Biodiversité et Histoire du Site du Moulin du Roch avec la mairie de Arzano + Le PAH de Quimperlé Co.

(Présentation de l’application numérique au Coeur du Scorff )

Guide Pays d’art et d’Histoire de Quimperlé Co, Mairie d’Arzano et association Moulin du Roch .

Lieu-dit Moulin du Roch Arzano 29300 Finistère Bretagne

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English :

L’événement À la (re)découverte du Scorff Marche exploratoire et partage de savoirs autour du Scorff Arzano a été mis à jour le 2026-04-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS