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AGENDA · Arzano

Café Créatif Ramène ton fil Médiathèque du grand-chêne Arzano

mercredi 26 août 2026 · Médiathèque du grand-chêne · Arzano

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque du grand-chêne
Adresse
Médiathèque du Grand Chêne
Ville
29300 Arzano
Département
Finistère
Tarif

Arzano

Café Créatif Ramène ton fil

Médiathèque du grand-chêne Médiathèque du Grand Chêne Arzano Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Venez créer en bonne compagnie !
Au programme Crochet, trico broderie, etc…
Sans inscription.   .

Médiathèque du grand-chêne Médiathèque du Grand Chêne Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 6 72 53 09 94 

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English :

L’événement Café Créatif Ramène ton fil Arzano a été mis à jour le 2026-07-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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