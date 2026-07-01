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AGENDA · Arzano

Club de lecture Onlalu Arzano

mardi 28 juillet 2026 · Arzano

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Médiathèque du Grand Chêne
Ville
29300 Arzano
Département
Finistère
Tarif

Arzano

Club de lecture Onlalu

Médiathèque du Grand Chêne Arzano Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 17:30:00
fin : 2026-07-28 19:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Partage de bons conseils de lecture. Ouvert à tout le monde.   .

Médiathèque du Grand Chêne Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 6 72 53 09 94 

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English :

L’événement Club de lecture Onlalu Arzano a été mis à jour le 2026-07-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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