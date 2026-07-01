AGENDA · Arzano
Club de lecture Onlalu Arzano
mardi 28 juillet 2026 · Arzano
Informations pratiques
Arzano
Club de lecture Onlalu
Médiathèque du Grand Chêne Arzano Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 17:30:00
fin : 2026-07-28 19:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Partage de bons conseils de lecture. Ouvert à tout le monde. .
Médiathèque du Grand Chêne Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 6 72 53 09 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Club de lecture Onlalu Arzano a été mis à jour le 2026-07-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Arzano (Finistère)
- Café Créatif Ramène ton fil Médiathèque du grand-chêne Arzano 29 juillet 2026
- Rencontre estivale des familles Arzano 6 août 2026
- Pardon de Saint-Laurent Saint-Laurent Arzano 9 août 2026
- Café Créatif Ramène ton fil Médiathèque du grand-chêne Arzano 12 août 2026
- Café Créatif Ramène ton fil Médiathèque du grand-chêne Arzano 19 août 2026