Café Créatif Ramène ton fil Médiathèque du grand-chêne Arzano

Informations pratiques

Arzano

Café Créatif Ramène ton fil

Médiathèque du grand-chêne Médiathèque du Grand Chêne Arzano Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-29 16:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Venez créer en bonne compagnie !

Au programme Crochet, trico broderie, etc…

Sans inscription. .

Médiathèque du grand-chêne Médiathèque du Grand Chêne Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 6 72 53 09 94

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English :

L’événement Café Créatif Ramène ton fil Arzano a été mis à jour le 2026-07-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS