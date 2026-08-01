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AGENDA · Arzano

Atelier jeune public Des artistes en herbe ! Site du Moulin du Roc’h Arzano

mercredi 12 août 2026 · Site du Moulin du Roc'h · Arzano

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Site du Moulin du Roc'h
Adresse
Lieu-dit Moulin du Roch
Ville
29300 Arzano
Département
Finistère
Tarif

Arzano

Atelier jeune public Des artistes en herbe !

Site du Moulin du Roc’h Lieu-dit Moulin du Roch Arzano Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 11:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Viens te balader et observer les formes, les lignes ou encore les couleurs d’un paysage. Au cours de cet atelier, tu apprendras à dessiner un croquis.
Atelier pour les enfants de 7 à 12 ans.

Rendez-vous sur le site du Moulin du Roch.

Visite réalisée par une guide-conférencière du service Pays d’Art et d’Histoire de Quimperlé Communauté.   .

Site du Moulin du Roc’h Lieu-dit Moulin du Roch Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28 

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English :

L’événement Atelier jeune public Des artistes en herbe ! Arzano a été mis à jour le 2026-08-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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