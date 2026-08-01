Atelier jeune public Des artistes en herbe ! Site du Moulin du Roc’h Arzano
mercredi 12 août 2026 · Site du Moulin du Roc'h · Arzano
Informations pratiques
Arzano
Atelier jeune public Des artistes en herbe !
Site du Moulin du Roc’h Lieu-dit Moulin du Roch Arzano Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 11:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Viens te balader et observer les formes, les lignes ou encore les couleurs d’un paysage. Au cours de cet atelier, tu apprendras à dessiner un croquis.
Atelier pour les enfants de 7 à 12 ans.
Rendez-vous sur le site du Moulin du Roch.
Visite réalisée par une guide-conférencière du service Pays d’Art et d’Histoire de Quimperlé Communauté. .
Site du Moulin du Roc’h Lieu-dit Moulin du Roch Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28
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English :
L’événement Atelier jeune public Des artistes en herbe ! Arzano a été mis à jour le 2026-08-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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