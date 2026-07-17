AGENDA · Arzano
Ateliers couture pour enfants Arzano
samedi 29 août 2026 · Arzano
Informations pratiques
Arzano
Ateliers couture pour enfants
Médiathèque du Grand Chêne Arzano Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 12:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Ateliers couture pour enfants à partir de 8 ans. Couture à domicile avec une professionnelle. Gratuit, sur réservation uniquement. (Changement de date possible) .
Médiathèque du Grand Chêne Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 6 72 53 09 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ateliers couture pour enfants Arzano a été mis à jour le 2026-07-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Arzano (Finistère)
- Club de lecture Onlalu Arzano 28 juillet 2026
- Café Créatif Ramène ton fil Médiathèque du grand-chêne Arzano 29 juillet 2026
- Rencontre estivale des familles Arzano 6 août 2026
- Pardon de Saint-Laurent Saint-Laurent Arzano 9 août 2026
- Café Créatif Ramène ton fil Médiathèque du grand-chêne Arzano 12 août 2026