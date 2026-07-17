Informations pratiques

Arzano

Ateliers couture pour enfants

Médiathèque du Grand Chêne Arzano Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 12:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Ateliers couture pour enfants à partir de 8 ans. Couture à domicile avec une professionnelle. Gratuit, sur réservation uniquement. (Changement de date possible) .

Médiathèque du Grand Chêne Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 6 72 53 09 94

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English :

L’événement Ateliers couture pour enfants Arzano a été mis à jour le 2026-07-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS