AGENDA · Carnin
Bébés lecteurs, Carnin – Médiathèque Saint Exupéry, Carnin
samedi 26 septembre 2026 · Carnin - Médiathèque Saint Exupéry · Carnin
Informations pratiques
Bébés lecteurs Samedi 26 septembre, 10h00 Carnin – Médiathèque Saint Exupéry Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T11:00:00+02:00
Carnin – Médiathèque Saint Exupéry Carnin, Place du 27 mai 1940 Carnin 59112 Nord Hauts-de-France https://mediatheques-haute-deule.fr
de 0 à 3 ans Histoires