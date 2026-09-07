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Bébés lecteurs, Carnin – Médiathèque Saint Exupéry, Carnin

samedi 26 septembre 2026 · Carnin - Médiathèque Saint Exupéry · Carnin

Bébés lecteurs, Carnin – Médiathèque Saint Exupéry, Carnin

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Carnin - Médiathèque Saint Exupéry
Adresse
Carnin, Place du 27 mai 1940
Ville
59112 Carnin
Département
Nord

Bébés lecteurs Samedi 26 septembre, 10h00 Carnin – Médiathèque Saint Exupéry Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T11:00:00+02:00

Carnin – Médiathèque Saint Exupéry Carnin, Place du 27 mai 1940 Carnin 59112 Nord Hauts-de-France https://mediatheques-haute-deule.fr
de 0 à 3 ans Histoires

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