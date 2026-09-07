Bébés lecteurs, Carnin – Médiathèque Saint Exupéry, Carnin

Informations pratiques

Bébés lecteurs Samedi 26 septembre, 10h00 Carnin – Médiathèque Saint Exupéry Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T11:00:00+02:00

Carnin – Médiathèque Saint Exupéry Carnin, Place du 27 mai 1940 Carnin 59112 Nord Hauts-de-France https://mediatheques-haute-deule.fr

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