Heure du conte – C’est l’automne !, Carnin – Médiathèque Saint Exupéry, Carnin

Informations pratiques

Heure du conte – C’est l’automne ! Mercredi 23 septembre, 17h30 Carnin – Médiathèque Saint Exupéry Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T17:30:00+02:00 – 2026-09-23T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-23T17:30:00+02:00 – 2026-09-23T18:30:00+02:00

Carnin – Médiathèque Saint Exupéry Carnin, Place du 27 mai 1940 Carnin 59112 Nord Hauts-de-France https://mediatheques-haute-deule.fr

C’est l’automne ! Histoires