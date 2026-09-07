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Heure du conte – C’est l’automne !, Carnin – Médiathèque Saint Exupéry, Carnin

mercredi 23 septembre 2026 · Carnin - Médiathèque Saint Exupéry · Carnin

Heure du conte – C’est l’automne !, Carnin – Médiathèque Saint Exupéry, Carnin

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Carnin - Médiathèque Saint Exupéry
Adresse
Carnin, Place du 27 mai 1940
Ville
59112 Carnin
Département
Nord

Heure du conte – C’est l’automne ! Mercredi 23 septembre, 17h30 Carnin – Médiathèque Saint Exupéry Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T17:30:00+02:00 – 2026-09-23T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-23T17:30:00+02:00 – 2026-09-23T18:30:00+02:00

Carnin – Médiathèque Saint Exupéry Carnin, Place du 27 mai 1940 Carnin 59112 Nord Hauts-de-France https://mediatheques-haute-deule.fr
C’est l’automne ! Histoires

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