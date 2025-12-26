Bébés lecteurs, Espace Emile Vignes Castets

Bébés lecteurs

Espace Emile Vignes 97 Rue des Arts Castets Landes

Début : 2026-09-23

fin : 2026-09-23

2026-09-23

Les petites histoires en langue des signes par Marie Perlimpinpin de la Compagnie TEOG.

Gratuit.

Inscriptions au 05 58 89 47 56 ou mediatheque@castets.fr .

