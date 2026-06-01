Bébés lecteurs Bibliothèque-ludothèque Cossé-le-Vivien

Cossé-le-Vivien

Bébés lecteurs

Bibliothèque-ludothèque 58 Place Tussenhausen Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 09:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Bébés lecteurs En musique

Des moments privilégiés autour des livres pour les tout-petits de 0 à 3 ans.

Partenariat avec l’Établissement d’Enseignements Artistiques du Pays de Craon

Gratuit

Durée 45 min

Inscriptions auprès du RPE le plus proche de la commune où se tient l’animation

Craon rpecraon@cias.paysdecraon.fr 06 33 82 09 45

Cossé-le-Vivien rpecosse@cias.paysdecraon.fr 06 22 00 07 27

Renazé rperenaze@cias.paysdecraon.fr 07 88 07 15 15 .

Bibliothèque-ludothèque 58 Place Tussenhausen Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 6 22 00 07 27 rpecosse@cias.paysdecraon.fr

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Baby readers En musique

L’événement Bébés lecteurs Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-06-03 par SUD MAYENNE