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Bébés lecteurs Bibliothèque-ludothèque Cossé-le-Vivien

Bébés lecteurs Bibliothèque-ludothèque Cossé-le-Vivien jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque-ludothèque

Adresse : 58 Place Tussenhausen

Ville : 53230 Cossé-le-Vivien

Département : Mayenne

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Cossé-le-Vivien

Bébés lecteurs

Bibliothèque-ludothèque 58 Place Tussenhausen Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 09:30:00
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Bébés lecteurs En musique
Des moments privilégiés autour des livres pour les tout-petits de 0 à 3 ans.

Partenariat avec l’Établissement d’Enseignements Artistiques du Pays de Craon

Gratuit

Durée 45 min

Inscriptions auprès du RPE le plus proche de la commune où se tient l’animation

Craon rpecraon@cias.paysdecraon.fr 06 33 82 09 45
Cossé-le-Vivien rpecosse@cias.paysdecraon.fr 06 22 00 07 27
Renazé rperenaze@cias.paysdecraon.fr 07 88 07 15 15   .

Bibliothèque-ludothèque 58 Place Tussenhausen Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 6 22 00 07 27  rpecosse@cias.paysdecraon.fr

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Baby readers En musique

L’événement Bébés lecteurs Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-06-03 par SUD MAYENNE

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