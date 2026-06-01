Bébés lecteurs Bibliothèque-ludothèque Cossé-le-Vivien
Bébés lecteurs Bibliothèque-ludothèque Cossé-le-Vivien jeudi 25 juin 2026.
Cossé-le-Vivien
Bébés lecteurs
Bibliothèque-ludothèque 58 Place Tussenhausen Cossé-le-Vivien Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 09:30:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Bébés lecteurs En musique
Des moments privilégiés autour des livres pour les tout-petits de 0 à 3 ans.
Partenariat avec l’Établissement d’Enseignements Artistiques du Pays de Craon
Gratuit
Durée 45 min
Inscriptions auprès du RPE le plus proche de la commune où se tient l’animation
Craon rpecraon@cias.paysdecraon.fr 06 33 82 09 45
Cossé-le-Vivien rpecosse@cias.paysdecraon.fr 06 22 00 07 27
Renazé rperenaze@cias.paysdecraon.fr 07 88 07 15 15 .
Bibliothèque-ludothèque 58 Place Tussenhausen Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 6 22 00 07 27 rpecosse@cias.paysdecraon.fr
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English :
Baby readers En musique
L’événement Bébés lecteurs Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-06-03 par SUD MAYENNE