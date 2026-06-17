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Bébés lecteurs Médiathèque Gouville-sur-Mer

Bébés lecteurs Médiathèque Gouville-sur-Mer

Bébés lecteurs Médiathèque Gouville-sur-Mer lundi 14 septembre 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 6 Route de Coutances

Ville : 50560 Gouville-sur-Mer

Département : Manche

Début : lundi 14 septembre 2026

Fin : lundi 14 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Gouville-sur-Mer

Bébés lecteurs

Médiathèque 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 10:00:00
fin : 2026-09-14

Date(s) :
2026-09-14

Bébés lecteurs. Animation consacrée aux tout-petits de la naissance à ans.   .

Médiathèque 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 9 53 94 98 90 

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English : Bébés lecteurs

L’événement Bébés lecteurs Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par Coutances Tourisme

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