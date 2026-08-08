AGENDA · Gouville-sur-Mer
Bébés lecteurs Médiathèque Gouville-sur-Mer
lundi 7 décembre 2026 · Médiathèque · Gouville-sur-Mer
Informations pratiques
Gouville-sur-Mer
Bébés lecteurs
Médiathèque 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-07 10:00:00
fin : 2026-12-07
Date(s) :
2026-12-07
Bébés lecteurs. Animation consacrée aux tout-petits de la naissance à 3 ans. .
Médiathèque 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 9 53 94 98 90
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English : Bébés lecteurs
L’événement Bébés lecteurs Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-08 par Coutances Tourisme
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