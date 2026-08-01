Informations pratiques

Gouville-sur-Mer

Marché artisanal, concert, animations

La Plage Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 16:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Marché artisanal (16h-22h), concert (18h-00h), animations, manèges, restauration et buvette.

Les lundis 20 et 27 juillet, 3, 10 et 17 août, plage de Gouville-sur-Mer. .

La Plage Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie

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English : Marché artisanal, concert, animations

L’événement Marché artisanal, concert, animations Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-28 par Coutances Tourisme