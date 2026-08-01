AGENDA · Gouville-sur-Mer
Marché artisanal, concert, animations Gouville-sur-Mer
lundi 17 août 2026 · Gouville-sur-Mer
Informations pratiques
Gouville-sur-Mer
Marché artisanal, concert, animations
La Plage Gouville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 16:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Marché artisanal (16h-22h), concert (18h-00h), animations, manèges, restauration et buvette.
Les lundis 20 et 27 juillet, 3, 10 et 17 août, plage de Gouville-sur-Mer. .
La Plage Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie
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English : Marché artisanal, concert, animations
L’événement Marché artisanal, concert, animations Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-28 par Coutances Tourisme
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