AGENDA · Gouville-sur-Mer
Chasse au trésor en famille Gouville-sur-Mer
mardi 4 août 2026 · Gouville-sur-Mer
Informations pratiques
Gouville-sur-Mer
Chasse au trésor en famille
1 Rue du 28 Juillet 1944 Gouville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Chasse au trésor en famille, goûter offert.
Gratuit sans réservation.
Rendez-vous à 14h devant la mairie de Gouville-sur-Mer. .
1 Rue du 28 Juillet 1944 Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 6 60 38 15 66
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English : Chasse au trésor en famille
L’événement Chasse au trésor en famille Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme
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