Informations pratiques

Gouville-sur-Mer

Les Visites du Jeudi > L’Artisane

5 Rue du Bord du Moulin Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 11:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Formée auprès d’un maître artisan d’art durant 5 ans, Juliette a obtenu le titre d’Artisan d’Art en 2020. Ses compétences et son savoir-faire lui permettent de réaliser vos fauteuils de manière traditionnelle et de respecter au mieux les savoir-faire ancestraux. Elle aime jouer avec les matières, leur donner forme et volume. Venez visiter son atelier ! .

5 Rue du Bord du Moulin Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 6 66 63 36 72 contact@l-artisane.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Visites du Jeudi > L’Artisane

L’événement Les Visites du Jeudi > L’Artisane Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-10 par Coutances Tourisme