Gouville-sur-Mer

Skim School Tour

Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23 19:00:00

Date(s) :

2026-07-23

La team Mauna Kéa t’invite à découvrir le Skim School Tour !

Au programme des séances d’inititation au skimboard et l’exposition Respecte ta plage .

Ce mélange de surf et de skateboard, se pratique sur la plage au bord de l’eau. Le principe est simple, le but étant de glisser en aquaplaning sur une planche sur le rivage.

Dès 8 ans.

Rendez-vous au poste de secours de Gouville-sur-Mer. .

Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie

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English : Skim School Tour

L’événement Skim School Tour Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-30 par Coutances Tourisme