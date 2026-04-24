Bébés lecteurs Médiathèque Guingamp
Bébés lecteurs Médiathèque Guingamp mardi 19 mai 2026.
Guingamp
Bébés lecteurs
Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 09:30:00
fin : 2026-05-19 10:15:00
Date(s) :
2026-05-19
Les bibliothécaires du secteur jeunesse initient les tout-petits au plaisir des histoires. Pour les 0-3 ans durée 45 min gratuit Sur inscription auprès du Relais Petite Enfance 06.71.90.34.76 .
Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60
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English :
L’événement Bébés lecteurs Guingamp a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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