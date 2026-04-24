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Bébés lecteurs Médiathèque Guingamp

Bébés lecteurs Médiathèque Guingamp mardi 19 mai 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 1 Place du Champ-au-Roy

Ville : 22200 Guingamp

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Guingamp

Bébés lecteurs

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 09:30:00
fin : 2026-05-19 10:15:00

Date(s) :
2026-05-19

Les bibliothécaires du secteur jeunesse initient les tout-petits au plaisir des histoires. Pour les 0-3 ans durée 45 min gratuit Sur inscription auprès du Relais Petite Enfance 06.71.90.34.76   .

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60 

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English :

L’événement Bébés lecteurs Guingamp a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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