Bébés lecteurs Médiathèque Guingamp

Guingamp

Bébés lecteurs

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 09:30:00

fin : 2026-05-19 10:15:00

Date(s) :

2026-05-19

Les bibliothécaires du secteur jeunesse initient les tout-petits au plaisir des histoires. Pour les 0-3 ans durée 45 min gratuit Sur inscription auprès du Relais Petite Enfance 06.71.90.34.76 .

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60

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English :

L’événement Bébés lecteurs Guingamp a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol