Café parlotte Guingamp
Café parlotte Guingamp jeudi 25 juin 2026.
Guingamp
Café parlotte
1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Un café parlotte pour faire découvrir la médiathèque et ses services aux aînés. Organisé par le CCAS et la résidence de Kersalic, ce rendez-vous régulier a pour but de recueillir les attentes des personnes âgées sur le bien vieillir à Guingamp. Chaque café parlotte est organisé dans un lieu différent de la ville bar, café, maison de quartier… Cette fois-ci, le café parlotte aura lieu à la médiathèque. .
1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Café parlotte Guingamp a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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