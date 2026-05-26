Guingamp

Café parlotte

1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Un café parlotte pour faire découvrir la médiathèque et ses services aux aînés. Organisé par le CCAS et la résidence de Kersalic, ce rendez-vous régulier a pour but de recueillir les attentes des personnes âgées sur le bien vieillir à Guingamp. Chaque café parlotte est organisé dans un lieu différent de la ville bar, café, maison de quartier… Cette fois-ci, le café parlotte aura lieu à la médiathèque. .

1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Café parlotte Guingamp a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol