Heure du conte Guingamp
Heure du conte Guingamp mercredi 24 juin 2026.
Guingamp
Heure du conte
1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Contes et berceuses dans ta langue avec le Centre social Ti Menoz. Venez écouter une histoire en bilingue, ou une chanson dans sa langue maternelle. .
1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Heure du conte Guingamp a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
À voir aussi à Guingamp (Côtes-d'Armor)
- Visite guidée Guingamp, Petite Cité de Caractère® et grandes histoires Office de Tourisme Guingamp 29 mai 2026
- Lecture musicale A la ligne hommage à Ponthus Par Clotilde de Brito Médiathèque Guingamp 30 mai 2026
- Vally Velum Trail urbain Guingamp 30 mai 2026
- Fête du vélo de Guingamp, jardin public de Guingamp, Guingamp 31 mai 2026
- Toubouge Cirque suspendu Théâtre du Champ-Au-Roy Guingamp 3 juin 2026