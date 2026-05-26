Guingamp

Heure du conte

1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Contes et berceuses dans ta langue avec le Centre social Ti Menoz. Venez écouter une histoire en bilingue, ou une chanson dans sa langue maternelle. .

1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Heure du conte Guingamp a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol