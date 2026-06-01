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Fête de la musique de Guingamp Vally Vélum Guingamp

Fête de la musique de Guingamp Vally Vélum Guingamp samedi 20 juin 2026.

Lieu : Vally Vélum

Adresse : Place du Vally

Ville : 22200 Guingamp

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Guingamp

Fête de la musique de Guingamp

Vally Vélum Place du Vally Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

La Fête de la Musique revient à Guingamp ! Rejoignez-nous dans toute la ville, il y en aura pour tous les goûts ! Les lieux le Vally Velum, la Prairie Traouzac’h et le Jardin Public. Au programme Vally Velum X/Y / FRiTES / FMLH / Oriental Guingamp / Meli Melo / Sloggers / Les Gaillard d’en Face. Prairie Traouzac’h Les Frères Tyran / Demain / DJ set. Et ailleurs Enora ha Ivona / Le Bras/Nicolas / Nozicaä / Startijenn / Orchestre d’Harmonie et École de Musique de Guingamp / Bagad et Cercle Celtique de Guingamp.   .

Vally Vélum Place du Vally Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45 

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English :

L’événement Fête de la musique de Guingamp Guingamp a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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