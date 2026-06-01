Fête de la musique de Guingamp Vally Vélum Guingamp
Fête de la musique de Guingamp Vally Vélum Guingamp samedi 20 juin 2026.
Guingamp
Fête de la musique de Guingamp
Vally Vélum Place du Vally Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La Fête de la Musique revient à Guingamp ! Rejoignez-nous dans toute la ville, il y en aura pour tous les goûts ! Les lieux le Vally Velum, la Prairie Traouzac’h et le Jardin Public. Au programme Vally Velum X/Y / FRiTES / FMLH / Oriental Guingamp / Meli Melo / Sloggers / Les Gaillard d’en Face. Prairie Traouzac’h Les Frères Tyran / Demain / DJ set. Et ailleurs Enora ha Ivona / Le Bras/Nicolas / Nozicaä / Startijenn / Orchestre d’Harmonie et École de Musique de Guingamp / Bagad et Cercle Celtique de Guingamp. .
Vally Vélum Place du Vally Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45
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L’événement Fête de la musique de Guingamp Guingamp a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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