Fête de la musique de Guingamp Vally Vélum Guingamp

Guingamp

Fête de la musique de Guingamp

Vally Vélum Place du Vally Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La Fête de la Musique revient à Guingamp ! Rejoignez-nous dans toute la ville, il y en aura pour tous les goûts ! Les lieux le Vally Velum, la Prairie Traouzac’h et le Jardin Public. Au programme Vally Velum X/Y / FRiTES / FMLH / Oriental Guingamp / Meli Melo / Sloggers / Les Gaillard d’en Face. Prairie Traouzac’h Les Frères Tyran / Demain / DJ set. Et ailleurs Enora ha Ivona / Le Bras/Nicolas / Nozicaä / Startijenn / Orchestre d’Harmonie et École de Musique de Guingamp / Bagad et Cercle Celtique de Guingamp. .

Vally Vélum Place du Vally Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45

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English :

L’événement Fête de la musique de Guingamp Guingamp a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol