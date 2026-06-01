Atelier auto-massage BRIT HOTEL L’ARRIVEE Guingamp

Guingamp

Atelier auto-massage

BRIT HOTEL L’ARRIVEE 19 Boulevard Clemenceau Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Offrez-vous un moment de détente et de bien-être lors de cet atelier d’auto-massage du visage. Découvrez des gestes simples pour relâcher les tensions, stimuler l’éclat de la peau et favoriser la relaxation. Accessible à tous. .

BRIT HOTEL L’ARRIVEE 19 Boulevard Clemenceau Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 04 57

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English :

L’événement Atelier auto-massage Guingamp a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol