Soirée conviviale pour les assistant.es maternel.les Salle RPE à Castel Pic Guingamp

Guingamp

Soirée conviviale pour les assistant.es maternel.les

Salle RPE à Castel Pic 21 Rue Maez Kamm Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 19:45:00

fin : 2026-06-23 21:30:00

Date(s) :

2026-06-23

A l’occasion du dernier jour de Ketty au Relais Petite Enfance. Chacun.e apporte un plat sucré ou salé à partager. .

Salle RPE à Castel Pic 21 Rue Maez Kamm Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 90 34 76

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L’événement Soirée conviviale pour les assistant.es maternel.les Guingamp a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol