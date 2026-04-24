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Soirée conviviale pour les assistant.es maternel.les Salle RPE à Castel Pic Guingamp

Soirée conviviale pour les assistant.es maternel.les Salle RPE à Castel Pic Guingamp mardi 23 juin 2026.

Lieu : Salle RPE à Castel Pic

Adresse : 21 Rue Maez Kamm

Ville : 22200 Guingamp

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 19:45:00

Tarif :

Guingamp

Soirée conviviale pour les assistant.es maternel.les

Salle RPE à Castel Pic 21 Rue Maez Kamm Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 19:45:00
fin : 2026-06-23 21:30:00

Date(s) :
2026-06-23

A l’occasion du dernier jour de Ketty au Relais Petite Enfance. Chacun.e apporte un plat sucré ou salé à partager.   .

Salle RPE à Castel Pic 21 Rue Maez Kamm Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 90 34 76 

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English :

L’événement Soirée conviviale pour les assistant.es maternel.les Guingamp a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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