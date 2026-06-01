Bébés lecteurs – Le moment des bout’ choux, Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin, Annœullin

Bébés lecteurs – Le moment des bout’ choux Mercredi 3 juin, 10h30 Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T10:30:00+02:00 – 2026-06-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-03T10:30:00+02:00 – 2026-06-03T11:30:00+02:00

Lectures, comptines et jeux de doigts autour des vacances.

Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin 59112 Nord Hauts-de-France

Le moment des bout’ choux : Fais ta valise ! Histoires