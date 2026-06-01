Bébés lecteurs – Le moment des bout’ choux, Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin, Annœullin
Bébés lecteurs – Le moment des bout’ choux, Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin, Annœullin mercredi 3 juin 2026.
Bébés lecteurs – Le moment des bout’ choux Mercredi 3 juin, 10h30 Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T10:30:00+02:00 – 2026-06-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-03T10:30:00+02:00 – 2026-06-03T11:30:00+02:00
Lectures, comptines et jeux de doigts autour des vacances.
Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin 59112 Nord Hauts-de-France
Le moment des bout’ choux : Fais ta valise ! Histoires