La Porte du Der

Bébés lecteurs lectures et comptines

Médiathèque La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Tout public

Dans un cocon, une chenille. Elle grandit, grandit. Et plus elle grandit, plus elle mange ! Gare à vous les fruits ! Au programme La chenille qui fait des trous et autres lectures et comptines délicieuses ! De 0 à 3 ans. Inscription recommandée. .

Médiathèque La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 64 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bébés lecteurs lectures et comptines La Porte du Der a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne