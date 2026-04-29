Bébés lecteurs lectures et comptines La Porte du Der
Bébés lecteurs lectures et comptines La Porte du Der jeudi 7 mai 2026.
La Porte du Der
Bébés lecteurs lectures et comptines
Médiathèque La Porte du Der Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Tout public
Dans un cocon, une chenille. Elle grandit, grandit. Et plus elle grandit, plus elle mange ! Gare à vous les fruits ! Au programme La chenille qui fait des trous et autres lectures et comptines délicieuses ! De 0 à 3 ans. Inscription recommandée. .
Médiathèque La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 64 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bébés lecteurs lectures et comptines La Porte du Der a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
À voir aussi à La Porte du Der (Haute-Marne)
- Ça m’play : Atelier crochet, Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der, La Porte du Der 29 avril 2026
- La Science expliquée aux gens, Auditorium de la Halle au blé, La Porte du Der 30 avril 2026
- TOUR DE FRANCE 1974 ETAPE N°8 La Porte du Der Haute-Marne 1 mai 2026
- ROUTE DU VITRAIL La Porte du Der Haute-Marne 1 mai 2026
- De Montier-en-Der au lac du Der La Porte du Der Haute-Marne 1 mai 2026