La Science expliquée aux gens, Auditorium de la Halle au blé, La Porte du Der

La Science expliquée aux gens Jeudi 30 avril, 20h30 Auditorium de la Halle au blé Haute-Marne

sur inscription

Son personnage, Martine Blancbaye, conférencière à ses heures perdues, convoquera certains des plus grands scientifiques marnais qui ont tous en commun d’avoir terminé leurs carrières à l’Académie des sciences.

En mettant en lumière leurs vies, leurs travaux, Françoise Jimenez nous parlera de la science d’aujourd’hui avec les enjeux climatiques, l’intelligence artificielle et encore d’autres découvertes.

Auditorium de la Halle au blé 10 place de l'Hôtel de ville – Montier-en-Der 52220 La Porte du Der

Spectacle humoristique créé et joué par Françoise Jimenez, de la compagnie « Attention au(x) chien(s) » spectacle humour