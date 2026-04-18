Brocante des Sapeurs Pompiers Dervois La Porte du Der
Brocante des Sapeurs Pompiers Dervois La Porte du Der dimanche 17 mai 2026.
La Porte du Der
Brocante des Sapeurs Pompiers Dervois
Hippodrome La Porte du Der Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Tout public
5iéme brocante des sapeurs pompiers Dervois. Buvette et restauration sur place. .
Hippodrome La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 7 66 88 55 43
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English :
L’événement Brocante des Sapeurs Pompiers Dervois La Porte du Der a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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