La Porte du Der

Brocante des Sapeurs Pompiers Dervois

Hippodrome La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Tout public

5iéme brocante des sapeurs pompiers Dervois. Buvette et restauration sur place. .

Hippodrome La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 7 66 88 55 43

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English :

L’événement Brocante des Sapeurs Pompiers Dervois La Porte du Der a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne