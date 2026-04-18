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Brocante des Sapeurs Pompiers Dervois La Porte du Der

Brocante des Sapeurs Pompiers Dervois La Porte du Der dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Hippodrome

Ville : 52220 La Porte du Der

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif :

La Porte du Der

Brocante des Sapeurs Pompiers Dervois

Hippodrome La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Tout public
5iéme brocante des sapeurs pompiers Dervois. Buvette et restauration sur place.   .

Hippodrome La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 7 66 88 55 43 

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English :

L’événement Brocante des Sapeurs Pompiers Dervois La Porte du Der a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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