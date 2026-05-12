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Vide greniers La Porte du Der

Vide greniers La Porte du Der dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Village

Ville : 52220 La Porte du Der

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

La Porte du Der

Vide greniers

Village La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Tout public
Buvette et restauration sur place   .

Village La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 44 04 53 20 

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English :

L’événement Vide greniers La Porte du Der a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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