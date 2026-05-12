Vide greniers La Porte du Der
Vide greniers La Porte du Der dimanche 14 juin 2026.
La Porte du Der
Vide greniers
Village La Porte du Der Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Tout public
Buvette et restauration sur place .
Village La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 44 04 53 20
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English :
L’événement Vide greniers La Porte du Der a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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