La Porte du Der

Vide greniers

Village La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Tout public

Buvette et restauration sur place .

Village La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 44 04 53 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide greniers La Porte du Der a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne