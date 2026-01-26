Foire à la brocante La Porte du Der

Foire à la brocante La Porte du Der dimanche 14 juin 2026.

Foire à la brocante

Hippodrome La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Tout public
Organisé par le Handball Montier-en-Der.   .

Hippodrome La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 7 84 28 51 19 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Foire à la brocante La Porte du Der a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne