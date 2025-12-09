Escapades Randonnée avec des arbres remarquables de la Forêt du Der

BIT de Montier en Der La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Tout public

Depuis Montier-en-Der, partez à la rencontre du Chêne d’Apostole, du chêne de Mertrud et du Gros Chêne une balade nature à la découverte de ces arbres remarquables au cœur de la forêt du Der. Prévoir des chaussures de marche, un imperméable, répuslsif (été), une bouteille d’eau et s’ils le souhaitent un appareil photo. .

BIT de Montier en Der La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 05 31 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Escapades Randonnée avec des arbres remarquables de la Forêt du Der La Porte du Der a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne