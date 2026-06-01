Sur la piste des reptiles La Porte du Der
Sur la piste des reptiles La Porte du Der vendredi 12 juin 2026.
La Porte du Der
Sur la piste des reptiles
Centre-Ville La Porte du Der Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Tout public
Sauriez-vous reconnaître les reptiles de votre jardin?
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Saint-Dizier, le CPIE vous invite à découvrir les animaux à écailles de nos villages.
Rendez-vous devant la médiathèque de Montier-en-Der.
Inscription obligatoire. .
Centre-Ville La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 92 28 33 contact@cpiesudchampagne.fr
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English :
L’événement Sur la piste des reptiles La Porte du Der a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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