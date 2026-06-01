Sur la piste des reptiles La Porte du Der vendredi 12 juin 2026.

La Porte du Der

Sur la piste des reptiles

Centre-Ville La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Tout public

Sauriez-vous reconnaître les reptiles de votre jardin?

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Saint-Dizier, le CPIE vous invite à découvrir les animaux à écailles de nos villages.

Rendez-vous devant la médiathèque de Montier-en-Der.

Inscription obligatoire. .

Centre-Ville La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 92 28 33 contact@cpiesudchampagne.fr

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English :

L’événement Sur la piste des reptiles La Porte du Der a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne