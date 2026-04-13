A la découverte des oiseaux des parcs urbains et des villes, Abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Montier-en-Der, La Porte du Der
A la découverte des oiseaux des parcs urbains et des villes, Abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Montier-en-Der, La Porte du Der dimanche 14 juin 2026.
A la découverte des oiseaux des parcs urbains et des villes Dimanche 14 juin, 08h30 Abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Montier-en-Der Haute-Marne
Gratuit et sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T08:30:00+02:00 – 2026-06-14T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T08:30:00+02:00 – 2026-06-14T11:30:00+02:00
Béton, pollution, circulation, bruit, concentration humaine… à première vue, l’espace urbain n’est pas l’environnement idéal pour les oiseaux. Pourtant et souvent par nécessité ou par opportunisme, un certain nombre d’espèces sont désormais durablement implantées en ville.
Accompagnés d’ornithologues passionnés, partez pour une petite balade matinale à la découvete des oisaux vivant dans nos parcs et bâtiments.
L’occasion d’apprendre à différencier les hirondelles, des martinets, les corbeaux, des choucas…
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La LPO Champagne-Ardenne organise une sortie le dimanche 14 juin pour observer et mieux connaitre les oiseaux des milieux urbains. LPO Champagne-Ardenne Sortie oisaux
LPO Champagne-Ardenne
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