Vide-Greniers et 1er marché artisanal La Porte du Der
Vide-Greniers et 1er marché artisanal La Porte du Der samedi 6 juin 2026.
La Porte du Der
Vide-Greniers et 1er marché artisanal
Village La Porte du Der Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Tout public
Organisé par l’Amicale des pompiers et la GV de Robert-Magny. Buvette et restauration sur place. En soirée: concerts et feu d’artifice. .
Village La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 73 25 05 53
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English :
L’événement Vide-Greniers et 1er marché artisanal La Porte du Der a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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