La Porte du Der

Vide-Greniers et 1er marché artisanal

Village La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Tout public

Organisé par l’Amicale des pompiers et la GV de Robert-Magny. Buvette et restauration sur place. En soirée: concerts et feu d’artifice. .

Village La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 73 25 05 53

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English :

L’événement Vide-Greniers et 1er marché artisanal La Porte du Der a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne