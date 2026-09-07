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Bébés lecteurs, médiathèque de Bessières, Bessières

mercredi 23 septembre 2026 · médiathèque de Bessières · Bessières

Bébés lecteurs, médiathèque de Bessières, Bessières

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mardi 15 décembre 2026
Lieu
médiathèque de Bessières
Adresse
26 place du Souvenir - 31660 BESSIERES
Ville
31660 Bessières
Département
Haute-Garonne
Tarif
sur inscription

Bébés lecteurs 23 septembre – 15 décembre médiathèque de Bessières Haute-Garonne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T10:30:00+02:00 – 2026-09-23T11:30:00+02:00
Fin : 2026-12-15T10:30:00+01:00 – 2026-12-15T11:30:00+01:00

Les Bébés lecteurs invitent les enfants de 0 à 3 ans à découvrir l’atelier et les différents thèmes qui seront proposés au fil de l’année.
Dans un cadre chaleureux, les tout-petits sont accompagnés dans la découverte des histoires et des images, pour stimuler leur curiosité, leur imagination et leur vocabulaire dès le plus jeune âge.
Un joli moment de partage autour des livres, à vivre avec les tout-petits.

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Les tout-petits ont aussi leur rendez-vous à la Médiathèque George Sand ! lecture bébé

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