Bébés lecteurs, médiathèque de Bessières, Bessières

Informations pratiques

Bébés lecteurs 23 septembre – 15 décembre médiathèque de Bessières Haute-Garonne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T10:30:00+02:00 – 2026-09-23T11:30:00+02:00

Fin : 2026-12-15T10:30:00+01:00 – 2026-12-15T11:30:00+01:00

Les Bébés lecteurs invitent les enfants de 0 à 3 ans à découvrir l’atelier et les différents thèmes qui seront proposés au fil de l’année.

Dans un cadre chaleureux, les tout-petits sont accompagnés dans la découverte des histoires et des images, pour stimuler leur curiosité, leur imagination et leur vocabulaire dès le plus jeune âge.

Un joli moment de partage autour des livres, à vivre avec les tout-petits.

médiathèque de Bessières 26 place du Souvenir – 31660 BESSIERES Bessières 31660 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 82 95 59 39 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@bessieres.fr »}]

Les tout-petits ont aussi leur rendez-vous à la Médiathèque George Sand ! lecture bébé

Ville de Bessières