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Bébés lecteurs Médiathèque Mespaul

vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque · Mespaul

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
09:45:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
55 rue de la Mairie
Ville
29420 Mespaul
Département
Finistère
Tarif

Mespaul

Bébés lecteurs

Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 09:45:00
fin : 2026-09-18 10:30:00

Date(s) :
2026-09-18

Les tout-petits sont invités à découvrir des histoires et comptines drôles et tendres sur les animaux de compagnie. Sur inscription.   .

Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 61 59 79 

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English :

L’événement Bébés lecteurs Mespaul a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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