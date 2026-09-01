Bébés lecteurs Médiathèque Mespaul

Informations pratiques

Mespaul

Bébés lecteurs

Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 09:45:00

fin : 2026-09-18 10:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Les tout-petits sont invités à découvrir des histoires et comptines drôles et tendres sur les animaux de compagnie. Sur inscription. .

Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 61 59 79

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English :

L’événement Bébés lecteurs Mespaul a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX