Foire aux livres Médiathèque Mespaul

Informations pratiques

Mespaul

Foire aux livres

Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 16:00:00

fin : 2026-10-16 18:30:00

Date(s) :

2026-10-16 2026-10-17

Venez dénicher des livres à petits prix ! Entrée libre. .

Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 61 59 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Foire aux livres Mespaul a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX