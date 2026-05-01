Bébés lecteurs Mimizan
Bébés lecteurs Mimizan samedi 23 mai 2026.
Mimizan
Bébés lecteurs
Médiathèque de Mimizan Mimizan Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 11:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Lectures d’albums, comptines et jeux de doigts pour les 0-3 ans .
Médiathèque de Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 42 97 valente-m@mimizan.com
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English : Bébés lecteurs
L’événement Bébés lecteurs Mimizan a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Mimizan
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