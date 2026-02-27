Balade nature en pirogue hawaïenne Mimizan

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-06-28
Aloha ! A bord d’une embarcation traditionnelle du Pacifique, partez à la découverte de réserve naturelle du lac ! Touchez les nénuphars, écoutez les oiseaux, sentez les plantes aromatiques et médicinales…
Tous ensemble dans le même bateau, avec votre guide, une expérience à partager en famille !   .

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44  contact@allwater.fr

