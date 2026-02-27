Descente de rivière en canoë-kayak Mimizan
dimanche 24 mai 2026
Descente de rivière en canoë-kayak
2 rue des rameurs Mimizan Landes
Tarif : 24 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Du lac à l’océan, découvrez le Courant de Mimizan !
Un cours d’eau calme bordé de chênes et de saules,
un héron surpris qui s’envole… et peu à peu le sable doré qui annonce l’arrivée à la plage.
Descente encadrée de 6 km, sur un parcours tranquille accessible à tous dès 6 ans, ponctué d’un barrage avec une grande glissière à canoë-kayak.
Le moniteur qualifié garantit votre sécurité, vous apporte conseils et informations sur les paysages naturels et l’histoire du lieu. .
2 rue des rameurs Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr
