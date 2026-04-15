Contemplation musicale, Musée-Prieuré de Mimizan, Mimizan

Contemplation musicale Samedi 23 mai, 17h00, 18h00, 19h00, 20h00 Musée-Prieuré de Mimizan Landes

Limité à 20 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Le Musée-Prieuré de Mimizan vous propose à la suite de la visite commentée une expérience de contemplation musicale du portail avec l’Ensemble Vega.

A cette occasion, deux thèmes seront proposés soit

– Programme « Étoiles »

Un programme poétique et immersif inspiré du courant minimaliste et contemporain, avec des musiques d’Einaudi, Lauridsen, Richter, Beeftink…

Une atmosphère douce, suspendue et contemplative, particulièrement adaptée à une contemplation visuelle et acoustique.

ou

– Programme « Bandes originales »

Des thèmes emblématiques issus du cinéma, de l’animation et du jeu vidéo :

John Williams, Hans Zimmer, Ennio Morricone, Disney, Miyazaki / Studio Ghibli…

Un programme très accessible qui touche un large public.

Musée-Prieuré de Mimizan Rue de l’Abbaye, 40200 Mimizan, France Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558090061 https://www.mimizan.fr/sport-culture/culture/musee-prieure-de-mimizan Réalisé au début du XIIIe siècle, ce joyau de l’art médiéval a conservé ses polychromies et possède une des plus vieilles représentations françaises de l’apôtre Jacques le Majeur. Le clocher-porche abrite également des peintures murales datées du XVe siècle. Un espace muséographique complète la visite. L’exposition retrace l’histoire naturelle et humaine du territoire, de la préhistoire au Moyen-âge.

Le Musée propose également toute l’année des visites de ce monument remarquable mais aussi des actions pédagogiques auprès des écoles. Parking, accès aux personnes à mobilité réduite et autres handicaps.

Le Musée-Prieuré de Mimizan vous propose à la suite de la visite commentée une expérience de contemplation musicale du portail avec l’Ensemble Vega.

©musée-prieuré mimizan