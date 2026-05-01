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Concert La Chorale des Dunes et Le Malepère Eglise Notre-Dame-des-Dunes Mimizan

Concert La Chorale des Dunes et Le Malepère Eglise Notre-Dame-des-Dunes Mimizan

Concert La Chorale des Dunes et Le Malepère Eglise Notre-Dame-des-Dunes Mimizan dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Eglise Notre-Dame-des-Dunes

Adresse : Avenue Maurice Martin

Ville : 40200 Mimizan

Département : Landes

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Mimizan

Concert La Chorale des Dunes et Le Malepère

Eglise Notre-Dame-des-Dunes Avenue Maurice Martin Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 17:30:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Concert de la chorale de Mimizan La chorale des Dunes .
Direction Julia Kafelnikov Accompagnement X. Jugla Danty

Pour ce concert, Le chorale des dunes accueille la chorale La Malepère , originaire d’Arzens, qui chantera en première partie, sous la direction de J-M. Miquel.

Le concert se déroulera:
– Dimanche 17 mai à 17h30
– Eglise Notre-Dame-des-Dunes de Mimizan-Plage
– Participation au chapeau   .

Eglise Notre-Dame-des-Dunes Avenue Maurice Martin Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 08 51 42  choraledesdunes@yahoo.com

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English : Concert La Chorale des Dunes et Le Malepère

L’événement Concert La Chorale des Dunes et Le Malepère Mimizan a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Mimizan

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