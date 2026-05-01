Concert La Chorale des Dunes et Le Malepère Eglise Notre-Dame-des-Dunes Mimizan
Concert La Chorale des Dunes et Le Malepère Eglise Notre-Dame-des-Dunes Mimizan dimanche 17 mai 2026.
Mimizan
Concert La Chorale des Dunes et Le Malepère
Eglise Notre-Dame-des-Dunes Avenue Maurice Martin Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 17:30:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Concert de la chorale de Mimizan La chorale des Dunes .
Direction Julia Kafelnikov Accompagnement X. Jugla Danty
Pour ce concert, Le chorale des dunes accueille la chorale La Malepère , originaire d’Arzens, qui chantera en première partie, sous la direction de J-M. Miquel.
Le concert se déroulera:
– Dimanche 17 mai à 17h30
– Eglise Notre-Dame-des-Dunes de Mimizan-Plage
– Participation au chapeau .
Eglise Notre-Dame-des-Dunes Avenue Maurice Martin Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 08 51 42 choraledesdunes@yahoo.com
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English : Concert La Chorale des Dunes et Le Malepère
L’événement Concert La Chorale des Dunes et Le Malepère Mimizan a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Mimizan
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