Concert La Chorale des Dunes et Le Malepère Eglise Notre-Dame-des-Dunes Mimizan

Mimizan

Concert La Chorale des Dunes et Le Malepère

Eglise Notre-Dame-des-Dunes Avenue Maurice Martin Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 17:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Concert de la chorale de Mimizan La chorale des Dunes .

Direction Julia Kafelnikov Accompagnement X. Jugla Danty

Pour ce concert, Le chorale des dunes accueille la chorale La Malepère , originaire d’Arzens, qui chantera en première partie, sous la direction de J-M. Miquel.

Le concert se déroulera:

– Dimanche 17 mai à 17h30

– Eglise Notre-Dame-des-Dunes de Mimizan-Plage

– Participation au chapeau .

Eglise Notre-Dame-des-Dunes Avenue Maurice Martin Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 08 51 42 choraledesdunes@yahoo.com

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English : Concert La Chorale des Dunes et Le Malepère

L’événement Concert La Chorale des Dunes et Le Malepère Mimizan a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Mimizan