Yoga méditation création mandala en forêt Mimizan
Yoga méditation création mandala en forêt Mimizan samedi 30 mai 2026.
Mimizan
Yoga méditation création mandala en forêt
Ecole bel air Mimizan Mimizan Landes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:15:00
fin : 2026-05-30 16:15:00
Date(s) :
2026-05-30
Hatha yoga adapté à tous, méditation, si le temps le permet nous irons en forêt et dessinerons un mandala avec ce que la nature nous offre.
Le profit de cet après midi sera totalement reversé à l’association Embracing the world qui aide à travers le monde sans aucune discrimination .
Ecole bel air Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 24 59 05 suzannedaudon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Yoga méditation création mandala en forêt
L’événement Yoga méditation création mandala en forêt Mimizan a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Mimizan
À voir aussi à Mimizan (Landes)
- Yoga Vinyasa Studio Pause Yoga Mimizan 21 mai 2026
- Bébés lecteurs Mimizan 23 mai 2026
- Contemplation musicale, Musée-Prieuré de Mimizan, Mimizan 23 mai 2026
- Descente de rivière en canoë-kayak Mimizan 24 mai 2026
- Escape game extérieur Coco Chanel Mimizan 24 mai 2026