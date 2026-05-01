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Yoga méditation création mandala en forêt Mimizan

Yoga méditation création mandala en forêt Mimizan

Yoga méditation création mandala en forêt Mimizan samedi 30 mai 2026.

Adresse : Ecole bel air Mimizan

Ville : 40200 Mimizan

Département : Landes

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:15:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Mimizan

Yoga méditation création mandala en forêt

Ecole bel air Mimizan Mimizan Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:15:00
fin : 2026-05-30 16:15:00

Date(s) :
2026-05-30

Hatha yoga adapté à tous, méditation, si le temps le permet nous irons en forêt et dessinerons un mandala avec ce que la nature nous offre.

Le profit de cet après midi sera totalement reversé à l’association Embracing the world qui aide à travers le monde sans aucune discrimination   .

Ecole bel air Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 24 59 05  suzannedaudon@gmail.com

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English : Yoga méditation création mandala en forêt

L’événement Yoga méditation création mandala en forêt Mimizan a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Mimizan

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