Mimizan

Yoga méditation création mandala en forêt

Ecole bel air Mimizan Mimizan Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:15:00

fin : 2026-05-30 16:15:00

Date(s) :

2026-05-30

Hatha yoga adapté à tous, méditation, si le temps le permet nous irons en forêt et dessinerons un mandala avec ce que la nature nous offre.

Le profit de cet après midi sera totalement reversé à l’association Embracing the world qui aide à travers le monde sans aucune discrimination .

Ecole bel air Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 24 59 05 suzannedaudon@gmail.com

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English : Yoga méditation création mandala en forêt

L’événement Yoga méditation création mandala en forêt Mimizan a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Mimizan