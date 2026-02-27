Escape game extérieur Coco Chanel

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Dans les années 30, un célèbre journaliste enquête sur la célèbre Coco Chanel, en résidence à Mimizan plage… Plongez dans l’histoire et dans l’univers de Mademoiselle rivalité, histoire d’amour, conflits et quotidien des cousettes à Mimizan-les-bains . Inspiré de faits réels. Conseillé à partir de 12 ans.

Activité accompagnée par un game master. .

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escape game extérieur Coco Chanel

L’événement Escape game extérieur Coco Chanel Mimizan a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Mimizan