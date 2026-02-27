Escape game extérieur Coco Chanel Mimizan

Escape game extérieur Coco Chanel

Escape game extérieur Coco Chanel Mimizan dimanche 24 mai 2026.

Escape game extérieur Coco Chanel

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Dans les années 30, un célèbre journaliste enquête sur la célèbre Coco Chanel, en résidence à Mimizan plage… Plongez dans l’histoire et dans l’univers de Mademoiselle rivalité, histoire d’amour, conflits et quotidien des cousettes à Mimizan-les-bains . Inspiré de faits réels. Conseillé à partir de 12 ans.
Activité accompagnée par un game master.   .

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44  contact@allwater.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escape game extérieur Coco Chanel

L’événement Escape game extérieur Coco Chanel Mimizan a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Mimizan