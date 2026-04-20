Bébés Lecteurs Rue Georges Trouillot Plainoiseau
Bébés Lecteurs Rue Georges Trouillot Plainoiseau vendredi 3 juillet 2026.
Sellières
Bébés Lecteurs
rue d’osse Médiathèque de Sellières Sellières Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 09:15:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Pour le tout-petit de la naissance à 3 ans, accompagné de son assistant(e) maternel(le), de ses parents, grands-parents. Autour du livre, un moment d’échange, de rencontre et de câlins.
Le petit enfant reçoit des sons, des mots et des histoires à écouter, à babiller puis à parler. .
rue d’osse Médiathèque de Sellières Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 46 80 petiteenfance@bressehauteseille.fr
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English : Bébés Lecteurs
L’événement Bébés Lecteurs Sellières a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme JurAbsolu
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