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Les Saisons des Histoires Rue Georges Trouillot Plainoiseau

Les Saisons des Histoires Rue Georges Trouillot Plainoiseau mercredi 23 septembre 2026.

Lieu : Rue Georges Trouillot

Adresse : Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Plainoiseau Colombier

Ville : 39210 Plainoiseau

Département : Jura

Début : mercredi 23 septembre 2026

Fin : mercredi 23 septembre 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Plainoiseau

Les Saisons des Histoires

Rue Georges Trouillot Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Plainoiseau Colombier Plainoiseau Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:30:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Pour bien commencer l’année, plongez dans un univers inspiré par des saisons bercées de chansons et illuminées par les kamishibaïs magiques.

Animé par Artisane d’histoires.

Sans réservation ouvert à tous à partir de 5 ans.   .

Rue Georges Trouillot Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Plainoiseau Colombier Plainoiseau 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 37 13  mediatheque@bressehauteseille.fr

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English :

L’événement Les Saisons des Histoires Plainoiseau a été mis à jour le 2026-04-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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