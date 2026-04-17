Les Saisons des Histoires Rue Georges Trouillot Plainoiseau
Les Saisons des Histoires Rue Georges Trouillot Plainoiseau mercredi 23 septembre 2026.
Plainoiseau
Les Saisons des Histoires
Rue Georges Trouillot Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Plainoiseau Colombier Plainoiseau Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:30:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Pour bien commencer l’année, plongez dans un univers inspiré par des saisons bercées de chansons et illuminées par les kamishibaïs magiques.
Animé par Artisane d’histoires.
Sans réservation ouvert à tous à partir de 5 ans. .
Rue Georges Trouillot Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Plainoiseau Colombier Plainoiseau 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 37 13 mediatheque@bressehauteseille.fr
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English :
L’événement Les Saisons des Histoires Plainoiseau a été mis à jour le 2026-04-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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