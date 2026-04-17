Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Saisons des Histoires Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Plainoiseau Colombier Plainoiseau

Les Saisons des Histoires Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Plainoiseau Colombier Plainoiseau mercredi 18 novembre 2026.

Lieu : Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Plainoiseau Colombier

Adresse : 240 Rue Georges Trouillot

Ville : 39210 Plainoiseau

Département : Jura

Début : mercredi 18 novembre 2026

Fin : mercredi 18 novembre 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Plainoiseau

Les Saisons des Histoires

Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Plainoiseau Colombier 240 Rue Georges Trouillot Plainoiseau Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 10:30:00
fin : 2026-11-18

Date(s) :
2026-11-18

Plongez dans un univers inspiré par des saisons bercées de chansons et illuminées par les kamishibaïs magiques.

Animé par Artisane d’histoires.

Sans réservation ouvert à tous à partir de 5 ans.   .

Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Plainoiseau Colombier 240 Rue Georges Trouillot Plainoiseau 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 14 04  mediatheque@bressehauteseille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Saisons des Histoires Plainoiseau a été mis à jour le 2026-04-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Plainoiseau (Jura)