La Saison des Histoires Novembre 2026 Médiathèque Plainoiseau
La Saison des Histoires Novembre 2026 Médiathèque Plainoiseau mercredi 18 novembre 2026.
Plainoiseau
La Saison des Histoires Novembre 2026
Médiathèque 240 rue Georges Trouillot Plainoiseau Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 10:30:00
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
Laissez-vous conter la nature avec l’Artisane d’histoires !
Chaque mois, plongez dans un univers de lectures inspirées par les saisons, bercées de chansons douces et illuminées par des kamishibaïs magiques. Un moment poétique et enchanteur à partager en famille. 5 ans + .
Médiathèque 240 rue Georges Trouillot Plainoiseau 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@bressehauteseille.fr
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English : La Saison des Histoires Novembre 2026
L’événement La Saison des Histoires Novembre 2026 Plainoiseau a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme JurAbsolu
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