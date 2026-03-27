Course du Mont Genezet Salle Polyvalente Plainoiseau

Course du Mont Genezet

Salle Polyvalente 350 Rue Georges Trouillot Plainoiseau Jura

Tarif : 12 – 12 – 18 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 08:30:00

fin : 2026-11-08 17:00:00

Date(s) :

2026-11-08

Course du Mont Genezet ce sera la 20ème édition !

Trails 10, 15, 25 kms, randonnée, marche nordique, sans oublier nos graines de champions avec les courses JEUNES. Venez en famille !

Anticipez Pré-inscriptions trails vivement conseillées. .

Salle Polyvalente 350 Rue Georges Trouillot Plainoiseau 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 22 61 73 lescoureursdumontgenezet@gmail.com

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English : Course du Mont Genezet

L’événement Course du Mont Genezet Plainoiseau a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme JurAbsolu