Course du Mont Genezet Salle Polyvalente Plainoiseau
Course du Mont Genezet Salle Polyvalente Plainoiseau dimanche 8 novembre 2026.
Course du Mont Genezet
Salle Polyvalente 350 Rue Georges Trouillot Plainoiseau Jura
Tarif : 12 – 12 – 18 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 08:30:00
fin : 2026-11-08 17:00:00
Date(s) :
2026-11-08
Course du Mont Genezet ce sera la 20ème édition !
Trails 10, 15, 25 kms, randonnée, marche nordique, sans oublier nos graines de champions avec les courses JEUNES. Venez en famille !
Anticipez Pré-inscriptions trails vivement conseillées. .
Salle Polyvalente 350 Rue Georges Trouillot Plainoiseau 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 22 61 73 lescoureursdumontgenezet@gmail.com
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English : Course du Mont Genezet
L’événement Course du Mont Genezet Plainoiseau a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme JurAbsolu
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