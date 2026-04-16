Bébés Lecteurs Rue Georges Trouillot Plainoiseau
Bébés Lecteurs Rue Georges Trouillot Plainoiseau vendredi 16 octobre 2026.
Plainoiseau
Bébés Lecteurs
Rue Georges Trouillot Médiathèque Bresse Haute Seille site de Plainoiseau Colombier Plainoiseau Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 09:15:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Pour le tout-petit de la naissance à 3 ans, accompagné de son assistant(e) maternel(le), de ses parents, grands-parents. Autour du livre, un moment d’échange, de rencontre et de câlins.
Le petit enfant reçoit des sons, des mots et des histoires à écouter, à babiller puis à parler. .
Rue Georges Trouillot Médiathèque Bresse Haute Seille site de Plainoiseau Colombier Plainoiseau 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 46 80 petiteenfance@bressehauteseille.fr
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English : Bébés Lecteurs
L’événement Bébés Lecteurs Plainoiseau a été mis à jour le 2026-04-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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